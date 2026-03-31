Ukrainske bedriftsdrevne luftforsvarsenheter begynner å avskjære droner

Ukraina har begynt å utplassere de første luftforsvarsenhetene som er dannet av industribedrifter, og nye team er under dannelse ved ytterligere 13 bedrifter, ifølge forsvarsminister Mykhailo Fedorov.

Disse enhetene, som består av ansatte i bedriftene og er utstyrt med luftvernsystemer, opererer i samarbeid med luftforsvaret og er fullt integrert i Ukrainas bredere luftvernsnettverk. Fedorov rapporterte at flere fiendtlige droner, inkludert Shahed- og Zala-modeller, allerede har blitt skutt ned i Kharkiv-regionen.

"Dette er en løsning på systemnivå som muliggjør en rask utvidelse av luftforsvarskapasiteten uten å legge ytterligere byrder på frontlinjeenhetene", sier Fedorov på Telegram. Noen enheter er allerede i kamp, mens andre fortsatt er under opplæring.

Russland fortsetter å sende hundrevis av droner daglig mot ukrainske industri- og energimål. Ukrainske styrker avskjærte 150 av 164 droner som ble skutt opp i et nattlig angrep nylig.