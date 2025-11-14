Ukrainske droner angriper havnen i Novorossijsk i Svartehavet

HQ

Tidlig fredag slo ukrainske droner til mot havnen i Novorossijsk i Svartehavet og ødela et skip som lå til kai, boligblokker og et oljedepot, opplyser russiske myndigheter. Tre besetningsmedlemmer om bord på fartøyet ble skadet og innlagt på sykehus, mens lokale redningsmannskaper raskt slukket branner og bisto innbyggerne.

Angrepet var rettet mot Russlands viktigste knutepunkt for oljeeksport, Sheskharis-terminalen, som håndterer forsendelser av råolje og oljeprodukter. De globale oljeprisene steg med rundt 2 % på grunn av bekymring for forsyningssikkerheten. Dronefragmenter ødela også minst fire boligblokker, knuste vinduer, men forårsaket ingen sivile skader.

Konsekvenser for oljeinfrastrukturen

Guvernøren i Krasnodar-regionen, Veniamin Kondratjev, sa at over 170 personer og 50 stykker utstyr rykket ut til hendelsen i løpet av natten for å håndtere branner og strukturelle skader. Russlands oljeinfrastruktur har i år blitt utsatt for gjentatte forstyrrelser som følge av angrep fra droner og ubemannede båter, som har rammet havner, rørledninger og raffinerier.

Ifølge kilder i bransjen eksporterte Novorossijsk 3,22 millioner tonn råolje i oktober og 24,716 millioner tonn i løpet av de ti første månedene av 2025. Myndighetene bekreftet at brannen i oljedepotet Sheskharis er slukket, og at kyststrukturene har fått noen skader. Ukrainske myndigheter har ikke umiddelbart kommentert angrepet.