Ukrainske droner forstyrrer Moskvas drivstoffforsyning og setter 50 % av byens energiforsyning i fare

HQ

Under det ravgule lyset fra eksplosjoner som lyste opp Moskvas utkanter før daggry, trengte Ukrainas hittil største dronesverm gjennom Russlands tynne luftforsvar og rammet hjertet av hovedstadens energiinfrastruktur.

Angrepet, som involverte 337 droner fordelt på seks regioner, gjorde alvorlig skade på Moskvas største oljeraffineri - som står for halvparten av landets drivstoffforsyning - og på en kontrollstasjon for Druzjba-rørledningen, en viktig kanal for russisk oljeeksport til Sentral-Europa.

Avbruddet i rørledningen utløste umiddelbare konsekvenser i Ungarn, som er avhengig av den for å få 40 % av sin gass og det meste av råoljen, noe som betyr at Budapest vil måtte kjempe for å sikre seg dyrere alternativer fra vestlige allierte, og dermed løsne Moskvas energigrep.

Kievs angrep signaliserer et dobbelt mål: å kvele Russlands drivstoffreserver fra krigstid og samtidig destabilisere landets geopolitiske innflytelse. Inntil videre gjenstår det å se om Moskvas hastige reparasjoner kan motstå Ukrainas besluttsomhet om å holde sitt himmelrike - og energiimperium - under beleiring.