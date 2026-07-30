Ukrainske myndigheter opplyser at et russisk missil har trengt inn i polsk luftrom

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Et russisk kryssermissil trengte inn i polsk luftrom i løpet av natten, ifølge Ukrainas utenriksminister. Etter at polske myndigheter oppdaget et krater og vrakrester på en åker onsdag kveld, antas det at et russisk missil har kommet inn på NATO-medlemslandets territorium.

«I løpet av natten krysset et russisk Kh-101-cruisemissil inn i Polen som en del av Russlands massive angrep mot Ukraina, og krenket dermed NATOs luftrom,» sa Ukrainas utenriksminister Andrii Sybiha (via Reuters). Polen har ennå ikke offisielt bekreftet hva objektet var, selv om landets væpnede styrker har opplyst at et objekt ble oppdaget i polsk luftrom, og at det forsvant fra radarene kort tid etter at det ble observert.

«Et helikoptermannskap lokaliserte det antatte krasjstedet for objektet i et ubebygd område nær landsbyen Tarnawa-Kolonia i Lublin-provinsen», ifølge den polske operasjonsledelsen for landets væpnede styrker.

Etter at myndighetene hørte et kraftig smell i Biłgoraj-fylket, ble alarmen utløst og sirener ulte i Lublin som advarsel mot mulige russiske angrep. Det pågår for tiden en etterforskning for å fastslå nøyaktig hva objektet var.