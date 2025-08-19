Ukrainske styrker ødelegger russisk drivstofftog i det okkuperte Zaporizhzhia

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Ukrainske agenter bak fiendens linjer har lykkes med å slå til mot et russisk godstog som fraktet drivstoff i det sørlige Zaporizjzjia, noe som forårsaket en massiv brann og avsporing av konvoien.

"Ingenting er igjen i live. Hvem spurte hvorfor Russland fraktet drivstoff og kjøretøy om natten? Vel, det er derfor. For å unngå tap som dette. Det fungerte ikke. En unik operasjon av de ukrainske forsvarsstyrkene", skrev Petro Andryushchenko på sin Telegram-kanal(her).



Kilder rapporterer at angrepet ikke etterlot seg noen personer i live, og at det effektivt kuttet russisk jernbanetilgang i regionen. Operasjonen, som har vært planlagt i mer enn ett år, understreker Kievs økende evne til å forstyrre logistikken dypt inne på okkupert territorium.

Myndighetene har ikke kommet med noen formell uttalelse, men bilder som sirkulerer på nettet viser toget oppslukt av flammer. Angrepet kommer midt i den pågående rakett- og droneaktiviteten langs frontlinjene, noe som understreker den eskalerende spenningen i Sør-Ukraina.