Ukrainske tjenestemenn vil boikotte de paralympiske vinterlekene på grunn av russiske utøveres deltakelse

De paralympiske vinterlekene i Milano-Cortina neste måned blir en av de første store internasjonale idrettskonkurransene som tillater russiske og hviterussiske utøvere å delta under sine nasjonale flagg. Det er imidlertid noen viktige forbehold.

Siden 2023 har forbudet mot begge landene etter den russiske invasjonen av Ukraina blitt delvis opphevet, og individuelle utøvere fra disse landene har fått lov til å delta under nøytrale flagg, uten at resultatene deres vil telle med i de offisielle rekordene. I vinter-Paralympics, som starter 6. mars, vil seks russiske og fire hviterussiske utøvere ha tosidige invitasjoner, noe som betyr at de får lov til å representere sine lands symboler, inkludert flaggene, men de vil ikke representere sitt internasjonale forbund.

Ukrainas idrettsminister Matvii Bidnyi sa onsdag at ukrainske offentlige tjenestemenn ikke vil delta i De paralympiske leker eller noen offisielle arrangementer, selv om de ukrainske utøverne vil delta i De paralympiske leker (via BBC Sport). "Vi takker alle tjenestemenn fra den frie verden som vil gjøre det samme. Vi vil fortsette å kjempe!", sa Bidnyi.

Beslutningen om å oppheve utestengelsen ble tatt av Den internasjonale paralympiske komité (IPC) i september, og til tross for at styrende organer fra de enkelte idrettene som utgjør lekene nektet å oppheve utestengelsen, vant Russland og Hviterussland frem med en anke til Idrettens voldgiftsrett, som ga dem medhold i disse tosidige invitasjonene.