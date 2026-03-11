HQ

Militære instruktører fra Ukraina skal hjelpe til med å trene den tyske hæren når Berlin forbereder sine styrker på å forsvare seg mot et potensielt angrep fra Russland innen 2029, ifølge den tyske hærsjefen. Dette markerer en reversering av rollene etter at vestlige styrker i årevis har trent ukrainske tropper.

Generalløytnant Christian Freuding sa til Reuters at de ukrainske soldatene bringer med seg unik erfaring fra slagmarken fra den pågående krigen med Russland. I henhold til en nylig inngått avtale mellom Berlin og Kiev skal ukrainske instruktører besøke tyske militærskoler for å dele ekspertise på områder som artilleri, droner, ingeniørarbeid og pansrede operasjoner.

Tyskland har allerede trent ukrainske styrker i utstyr som Leopard-stridsvogner og luftvernsystemer siden Russlands invasjon i 2022. Freuding sa at samarbeidet gjenspeiler et voksende sikkerhetspartnerskap og hjelper NATO-medlemmene med å forberede seg på mulige fremtidige trusler.

Som han sier: "Vi har høye forventninger. Det ukrainske militæret er for tiden det eneste i verden som har erfaring fra frontlinjen mot Russland. (2029). Det er nesten i overmorgen. Vi har ikke tid - fienden venter ikke på at vi skal erklære at vi er klare. Så vi må bruke alle muligheter til å forberede oss. Det faktum at de nå kommer til oss som instruktører, gjenspeiler et sikkerhetspartnerskap på like fot."