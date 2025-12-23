Ukrainske tropper trekker seg ut av byen Siversk i øst: "Angriperne var i stand til å rykke frem"

HQ

Ukrainske styrker har trukket seg tilbake fra den østlige byen Siversk, mens russiske tropper fortsetter en fornyet offensiv i Donbas, opplyser militæret i Kiev tirsdag.

Ukrainas generalstab sa at tilbaketrekningen ble beordret for å bevare personell og utstyr, med henvisning til Russlands numeriske overlegenhet og vedvarende press fra små angrepsgrupper under vanskelige værforhold. Den la til at ukrainske styrker hadde påført russiske tropper store tap under kampene.

Tilbaketrekningen bringer russiske styrker nærmere Slovjansk, en nøkkelby i Ukrainas østlige "festningsbelte" av forsvarsverk i industriregionen Donbas. Moskva har krevd at Kiev må gi fra seg kontrollen over området som en del av en eventuell løsning for å få slutt på krigen.

Russland har tidligere hevdet å ha erobret Siversk, en by med rundt 10 000 innbyggere før krigen, en påstand Ukraina tidligere har benektet. Kampene fortsetter over hele østfronten, inkludert rundt det strategiske logistikknavet Pokrovsk, opplyser ukrainske tjenestemenn.

"Angriperne var i stand til å rykke frem på grunn av et betydelig numerisk overtak og konstant press fra små angrepsgrupper under vanskelige værforhold."