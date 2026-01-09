Uljana Semjonova, den latviske giganten og ikonet innen kvinnebasketball for Sovjetunionen, dør 73 år gammel
Uljana Semjonova vant to OL-gull, 10 europamesterskap med Sovjetunionen og 11 europacuper med TTT Riga.
Uljana Semjonova, den latviske basketballspilleren som konkurrerte for Sovjetunionen og for TTT Riga, og som ble verdens beste kvinnelige basketballspiller på 1970- og 80-tallet, er død, 73 år gammel. Med sine 2,13 meter var hun en av de høyeste kvinnelige basketballspillerne, med en fotstørrelse på 58 (EU), noe som tvang henne til å bruke spesialtilpassede sko.
Semjonovas ruvende størrelse ble matchet av hennes dyktighet og selvsikkerhet, noe som gjorde henne til et ekte ikon for basketball og kvinneidrett i sin helhet: Med henne på laget forble Sovjetunionen ubeseiret, og de vant OL-gull i 1976 og 1980, VM-gull i 1971, 1975 og 1983 og ti europamesterskap, hvert eneste mellom 1968 og 1985.
Hun vant også 15 ligamesterskap i Sovjetunionen og 11 europamesterskap med TTT Riga mellom 1968 og 1987. Hun la opp i 1989, etter korte opphold i Spania (Tintoretto Getafe) og Frankrike (Valenciennes-Orchies), og ble innlemmet i Basketball Hall of Fame i 1993, som den første ikke-amerikanske spilleren som kom inn. Senere ble hun innlemmet i FIBAs Hall of Fame i 2007, og i det spanske forbundets Hall of Fame i 2022. Etter at hun gikk av med pensjon, arbeidet hun som styreleder for Latvian Olympian Social Foundation.
Semjonova ble født i 1952 og led av akromegali, et overskudd av veksthormoner, og allerede som 12-åring var hun 1,90 meter høy. Hun ble medlem av TTT Riga som 14-åring og det sovjetiske landslaget som 16-åring. Dessverre tok helseproblemene hennes knekken på henne senere i livet: Hun fikk amputert et bein i 2022.
"Latvia har lidd nok et stort tap, da idrettslegenden Uljana Semjonova har gått bort. Gulljenta fra OL, VM og EM i basketball, en meget varmhjertet og lydhør person. Våre dypeste kondolanser til Uljanas familie, kolleger og fans", skrev Latvias president Edgars Rinkēvičs etter Uljana Semjonovas bortgang.