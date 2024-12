Ultimate Sheep Raccoon kombinerer ferdighetene i Olli Olli World med slapstick-humoren i et online Worms-spill

Det er fortsatt litt vondt å tenke på nedleggelsen av Roll7, studioet bak OlliOlli og Olli Olli World etter Private Divisions restrukturering, men jeg har merket en liten bris av dets ånd etter å ha sett traileren for Ultimate Sheep Raccoon på Day of the Devs: The Game Awards Edition.

Tittelen kombinerer nettopp følelsen av sykkelferdigheter, men vrir det om til et partyspill der du og opptil tre andre venner kjemper om å komme først til målstreken... eller i det minste komme dit, for det finnes alle slags feller og dingser du kan bruke for å irritere de andre.

Det ser veldig morsomt ut, og vi gleder oss til å få flere detaljer på Ultimate Sheep Raccoon neste år. I mellomtiden kan du nyte teaser-traileren nedenfor.