Ultimate X-Men-tegneren Peach Momoko om sin karakteristiske stil: Vestlige fans ser manga og anime der japanere ser realisme

Gamereactors spanske avdeling var på plass da San Diego Comic-Con Málaga gikk av stabelen. Gamereactors spanske sjefredaktør David Caballero fikk sjansen til å intervjue Peach Momoko. Hun er en japansk tegneserietegner som er kjent for sitt arbeid som omslagstegner, men nå for tiden også som forfatter for Ultimate X-Men. Hun har vunnet to Eisner-priser, noe som gir henne frihet til å gjøre stort sett hva hun vil når hun skaper sin kunst.

"Det er bare fantastisk å kunne tegne hva jeg vil til forsider nå, det er bare den beste følelsen."

Hun ønsker å lage noe hun kaller tradisjonell kunst, og hun er ikke noen stor fan av det digitale. I hennes kunst er det som når akvarell møter manga og Marvel, noe som vekker forskjellige følelser hos forskjellige mennesker.

Jeg er ikke så flink til å jobbe digitalt, jeg forstår ikke de digitale prosessene så godt, så jeg bruker bare akvarell og alt som er tradisjonelt, og ønsker å fokusere på så rent tradisjonelt som mulig for alltid, og med ukiyo-e soft touch-akvarellfargen tenker jeg faktisk ikke bevisst på å lage noe vakkert, eller noe mykt eller ukiyo-e-stil, så når noen forteller meg hvordan de ser forsiden min, lyser det opp for meg at, åh, det er det jeg gjør, det er interessant, så det er litt morsomt å legge til det, så det er litt morsomt å legge til det, når jeg viser kunsten min til vestlige fans, amerikanere, europeere, hvem som helst, ser de at kunststilen min har et anime- eller mangatouch, men det interessante er at når jeg viser den til japanske fans, ser de faktisk ikke det, de ser mer noe realistisk eller noe annet som ikke er anime eller manga, så jeg føler at stilen min er en veldig unik blanding, som på en måte oversettes ulikt etter hvem som ser den."

Peach Momokos egen stil mens hun gjør Marvel kalles Momokoverse. Det er et element av smerte og stress mens hun skaper, men hun ser på dette som en god ting.

Du kan se hele intervjuet, med undertekster på ditt lokale språk, her på Gamereactor.