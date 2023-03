Ultra Pro Wrestling annonsert med Kickstarter-kampanjen

Et noe glemt faktum er at Nintendo 64 sannsynligvis hadde de beste brytespillene gjennom tidene med klassikere som WWF No Mercy, WCW vs NWO Revenge og Virtual Pro Wrestling 2. Dette er titler som utviklere fortsatt liker å navngi når de avslører inspirasjonen til kommende brytespill (som altfor ofte fokuserer for mye på simulering og innhold, men ikke nok på spillingen).

Hyperfocus Games bestemte seg for å gjøre noe med dette og virkelig bringe tilbake lavpolygonsmertene som var så gøy for 20-25 år siden. De har nå annonsert og startet en Kickstarter-kampanje for en brytetittel kalt Ultra Pro Wrestling som "fungerer som et kjærlighetsbrev til de klassiske brytespillene fra slutten av 90-tallet". Beskrivelsen lyder også:

"Vår spillmotor, kalt "Ultra Wrestling Engine" ble designet spesielt for å appellere til brytefans av N64s WWF No Mercy, WCW vs NWO Revenge og Virtual Pro Wrestling 2. For fans som aldri fikk sjansen til å oppleve de eldre spillene vil vi gjerne introdusere deg for en ny type brytesspill vi refererer til som "ren bryting" - der ektheten av kampen i en brytingskontekst er hovedfokuset. "

Ultra Pro Wrestling vil bli utgitt på PC og Switch hvis målet på £ 17,000 oppfylles. I skrivende stund har de nådd nesten £ 6,000 med 29 dager igjen, så det virker sannsynlig at dette prosjektet vil bli virkelighet. PlayStation 5- og Xbox Series-versjoner er også på bordet hvis alt går bra.

Sjekk ut den første traileren nedenfor, og gå over til denne linken for å lese mer og kanskje støtte prosjektet.