Ultra-sjeldne Virtual Bowling blir en del av Switch Online-sortimentet

HQ

Forrige fredag overrasket Nintendo alle ved å kunngjøre at Virtual Boy-spill snart vil være tilgjengelig via Nintendo Switch Online - sammen med et helt nytt tilbehør som skal gjenskape den legendariske, mildt sagt hodepinefremkallende opplevelsen fra 1995.

Enda mer oppsiktsvekkende er det imidlertid at selskapet går et skritt lenger enn forventet. Blant de kommende titlene er Athena's Virtual Bowling, et spill som for øyeblikket er annonsert på eBay for hele 10 000 dollar. Spillet, som opprinnelig var en av de siste offisielle utgivelsene til den japanske Virtual Boy-konsollen, ble trykket i ekstremt små opplag og har lenge vært ansett som en hellig gral for samlere. Ifølge Chris Kohler, tidligere journalist og nå ansatt i Digital Eclipse, er det nettopp denne knappheten som driver den høye verdien.

Når det er sagt, tyder fullførte eBay-oppføringer på at ingen faktisk har solgt et eksemplar for den prisen på ganske lang tid - rundt 2020 var prisen nærmere 1200-1 800 dollar, ifølge Racket Boy. Men for mange fans er det ikke poenget: å kunne spille spillet lovlig er en liten sensasjon i seg selv. Nintendo har bekreftet at Virtual Bowling vil få selskap av klassikere som Mario's Tennis, Wario Land, Jack Bros, 3D Tetris og flere andre Virtual Boy-ikoner når tjenesten lanseres senere i år.