Ultrahuman avslører kolleksjon av luksuriøse smartringer på CES

Smartringer er fortsatt en nisje hvor mange er usikre på potensialet, delvis på grunn av det faktum at de fortsatt er i sin spede begynnelse og ikke har blitt utforsket i dybden. Samsung er blant de få som har laget en smartring, men den neste som har kastet seg inn i bransjen, er Ultrahuman, som under CES-messen har løftet på sløret for en serie premium luksus-smartringer kjent som Rare -serien.

Serien består av tre modeller, Desert Rose, Dune og Desert Snow, og hver av dem hevdes å "legemliggjøre den harmoniske blandingen av skjønnhet og motstandskraft som finnes i disse tørre landskapene".

Ringene er luksusprodukter og er laget av dyre og sjeldne materialer. Dune og Desert Rose er laget av 18 karat gull, mens Desert Snow i stedet bruker PT950-platina, som regnes som en av de høyeste standardene i smykkebransjen.

Når det gjelder det smarte elementet i ringene, bruker de helseteknologi, fotopletysmografi og 6-aksede bevegelsessensorer for å overvåke brukerens søvnmønster, bevegelser, puls, stress, hudtemperatur med mer, og deretter gi tilbakemelding til brukeren slik at han eller hun kan forbedre sin egen helse og velvære.

Haken er at til å være et slikt luksusprodukt må du ut med mye penger for å få tak i en når de dukker opp i hyllene i Selfridges i London og i Printemps i Paris fra midten av januar. Det sies at ringene vil koste mellom 1 500 og 1 800 pund.

