Ultrakill og Gloomwood-utgiver på The Duskbloods: "[Escape from] Tarkov forårsaket uopprettelig skade på spillindustrien"

FromSoftwares avduking av The Duskbloods har blitt møtt med noe av en blandet respons. Først ble folk overlykkelige da de trodde de var vitne til avsløringen av Bloodborne 2. Så innså de hvor urealistisk det ville ha vært, og ble informert om at spillet faktisk het The Duskbloods. Det faktum at dette er en flerspillertittel, eksklusivt for Nintendo Switch 2, med PvPvE-elementer, har imidlertid gjort noen sinte.

Spesielt David Oshry, medstifter av Ultrakill og Gloomwood-utgiveren New Blood Interactive, er ganske misfornøyd med retningen FromSoftware har gått med. "Du har sett innleggene, som at [FromSoftware-president Hidetaka] Miyazaki har spilt Tarkov," sa han til Quad Damage Podcast (via GamesRadar). "Tarkov har gjort uopprettelig jævla skade på spillindustrien, fordi alt må være en jævla, hva kaller de det, en ekstraksjonsskytespill? Jeg liker vanlige spill, men jeg er gammel. Jeg skjønner det, jeg er ikke målgruppen for disse spillene."

The Duskbloods er ikke et ekstraksjonsskytespill, men en lignende følelse har blitt delt av mange fans på nettet, som lengter etter flere enspiller-RPG-er fra FromSoftware, mer beslektet med Souls-serien. Miyazaki og andre utviklere i studioet har imidlertid stadig gjentatt at denne nye flerspillerretningen ikke vil ta bort fra andre prosjekter, og er akkurat det som begeistrer FromSoftware akkurat nå.

The Duskbloods er planlagt utgitt i 2026 for Nintendo Switch 2.