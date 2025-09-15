Ultramarines får en oppdatert Marneus Calgar-skulptur og Warhammers største banner i nye utgivelser

HQ

Det er få sci-fi-supersoldater som er like ikoniske som Space Marines, og når folk tenker på Space Marines, ser de ofte for seg bilder av blåpansrede krigere. Medlemmer av Ultramarines, som er frontfigurene i Warhammer 40 000.

Hvis du er på utkikk etter en leder for din gjeng med blå speidergutter, så er den siste runden med modellutgivelser fra Warhammers community-side. Marneus Calgar, Chapter Master of the Ultramarines, har nå fått et nytt og oppdatert utseende. Han har fortsatt sine berømte Gauntlets of Ultramar, og er kledd i sin ikoniske rustning, men ser nå ut til å være i stand til å lede dine skinnende nye Astartes.

Ved hans side kan du forvente en enhet av Victrix Guard, som nå kan bygges med en Chapter Ancient og Chapter Champion, sammen med en rekke tilpasningsmuligheter, inkludert kniver, boltkarabiner og hjelmer. Hvis du går for Chapter Ancient-alternativet, kan du utstyre dem med det som tilsynelatende er det største Warhammer-banneret noensinne. Jeg har egentlig aldri målt noen Warhammer-miniatyrers bannere, så jeg tar Games Workshops ord på denne.

Cato Sicarius, en makeløs mester av Ultramarines, får også en ny modell. Med sin skinnende nye hjelm gjemt under armen og et imponerende eget banner, kan du være sikker på at han vil bøye sin nye passform ved siden av Calgar på slagmarken. Flere nyheter for resten av Ultramarines-kapitlet forventes senere på året.

Dette er en annonse: