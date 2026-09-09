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Det er noe nesten provoserende enkelt ved « Ultrapool. Noen har sett på biljard, fjernet nesten alt som gjør biljard til det det er, og deretter fylt « Balatro inn i hullet der resten ville ha vært. Resultatet burde egentlig være en håpløs røre, men på en merkelig måte fungerer det, og det fungerer først og fremst fordi Icedrop Games har forstått én veldig viktig ting: biljard er allerede et perfekt system for et roguelike-spill. Du sikter, slår, håper på et godt sprett og ser på mens kulene danser rundt på bordet, men i « Ultrapool handler det ikke lenger bare om å få den riktige kulen i hullet; det handler om å bygge en liten maskin av effekter, bonuser og kombinasjoner som gradvis blir stadig mer absurde.

Det er den følelsen av at en ganske ufarlig situasjon plutselig spinner ut av kontroll som gjør spillet så pokkers lett å bli hekta på. Én ball kan gi deg penger, en annen kan endre hvordan neste slag fungerer, og en tredje kan gjøre noe som i utgangspunktet føles ganske meningsløst, inntil du noen runder senere innser at den, sammen med to andre effekter, danner en kombinasjon som får poengsummen til å skyte i været på en måte som føles nesten latterlig. « Ultrapool er på sitt beste når du slutter å spille biljard og i stedet begynner å gjennomføre ditt eget lille økonomiske eksperiment på et grønt bord.

Mellom rundene kan du kjøpe nye biljardkuler.

Selve biljardaspektet er også betydelig mer tilgjengelig enn jeg først hadde forventet. Du trenger ikke å være en slags Ronnie O’Sullivan-wannabe som kan lese vinkler med kirurgisk presisjon, for det som raskt blir viktig, er å forstå hva kulene gjør og hvordan du kan utnytte dem best mulig. Dette flytter fokuset fra ren presisjon til planlegging, og det er også der spillet finner sin identitet. Samtidig er kontrollene ikke alltid så responsive som man kunne ønske seg, spesielt når man prøver å foreta de små, nesten latterlig presise justeringene som kan utgjøre forskjellen mellom en fantastisk kombinasjon og en ball som svinger av i helt feil retning. På mobil føles de intuitive berøringsskjermkontrollene absolutt naturlige, mens PC-versjonen noen ganger gir det litt merkelige inntrykket av å ha blitt utviklet med en annen plattform i tankene.

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Og så er det presentasjonen, som jeg virkelig liker. « Ultrapool ser ut som om noen har kastet en pose med fargerike arkadespill fra 90-tallet gjennom en moderne roguelike-maskin og deretter bestemt seg for å beholde alt som satte seg fast underveis. Det er lekent, fargerikt og sjarmerende uten å prøve å skrike etter oppmerksomhet, og lydeffektene gjør jobben sin på den tilfredsstillende måten der hvert treff, hver sprett og hver ball som går i hull får litt ekstra tyngde. Det er ikke et teknisk mesterverk, men det trenger det heller ikke å være. Dette er et spill som ønsker å føles som en leketøykasse, og det gjør det.

Tallet midt på bordet viser hvor mange poeng du har scoret og hvor mange du trenger å nå før runden er over.

Problemet er at « Ultrapool noen ganger føles som et spill med et veldig godt grunnkonsept som fremdeles prøver å finne ut nøyaktig hvor mye det faktisk kan få ut av det. Det finnes mange muligheter til å lage bisarre kombinasjoner, men etter en stund begynner du å merke systemets begrensninger og ønsker at det fantes enda flere virkelig merkelige synergier å oppdage. Mer variasjon kunne ha gjort en enorm forskjell, for det er nettopp den følelsen av at neste gjennomspilling kan bli helt vanvittig som holder denne typen spill levende. Når den følelsen slår til, er « Ultrapool strålende; når den ikke gjør det, blir det betydelig mer mekanisk.

Det er også et visst element av tilfeldighet som virkelig kan gå meg på nervene. Roguelike-spill trenger naturligvis en viss grad av uforutsigbarhet, men når et godt løp plutselig blir ødelagt av uflaks, er det lett å sitte der og mumle at spillet jukser, selv om du vet godt at det er akkurat slik sjangeren fungerer. Samtidig er det nettopp derfor du starter et nytt løp nesten med en gang. «En gang til» er kanskje det største komplimentet du kan gi et roguelike-spill, og Ultrapool er veldig flink til å fremkalle den følelsen.

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Enkelt og morsomt.

Det mest imponerende er faktisk hvor lite « Ultrapool trenger å gjøre for å være vanedannende. Det er biljard, men ikke helt biljard. Det er et roguelike-spill, men betydelig mer tilgjengelig enn mange av sjangerens mer systemtunge representanter. Og fremfor alt er det et av de spillene som kan virke helt ufarlige når du starter det, bare for at 45 minutter plutselig har forsvunnet fra livet ditt uten at du egentlig har lagt merke til hvordan det skjedde. Det er kanskje ikke spillet med det mest omfattende innholdet i sjangeren, men det har et veldig klart konsept, en sjarmerende presentasjon og, fremfor alt, en kjerne-spillmekanikk som er langt sterkere enn den har noen rett til å være.

Med andre ord er « Ultrapool et lite spill med store ambisjoner, og selv om det ikke alltid helt når helt i mål, er det vanskelig å ikke sette pris på det Icedrop Games har klart å oppnå. Det er noe virkelig tilfredsstillende ved å se en ball sprette tre ganger mot kanten, treffe en annen ball, utløse en effekt, skape en kjedereaksjon, og så innse at du nettopp har klart å bygge den helt vanvittige biljardmaskinen du hadde håpet på. Når « Ultrapool klikker, klikker det virkelig.