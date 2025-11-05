Ulvespeiderne og deres utrolig dødelige flink gutt tar Warhammers Kill Team med storm

HQ

Den ene halvdelen av Dead Silence-boksesettet som kommer til Warhammer 40,000: Kill Team har blitt beskrevet i et nytt innlegg. Vi snakker selvfølgelig om de ville, primale, pelskledde Space Wolves, som tar med sine Wolf Scouts for å prøve å ta ned et team av Tau Stealth Suits så stille som mulig.

Space Marine-speidere eller neofytter blir ofte sett på som nykommerne i Space Marine-styrkene, men ulvespeidere er veterankrigere og stifinnere. De er kanskje ikke så mange, men de kan virkelig slå til, og de kan til og med overrumple motstanderne sine takket være evnen Elemental Storm, som gir ulvespeiderne bonuser innenfor rekkevidden til Elemental Storm-brikken sin, for eksempel at de kan angripe mens de er skjult, og at de får nye kast på forsvarstester etter å ha blitt skutt.

Vi har også stjernen i showet, Fenrisian Wolf. En snill gutt som følger laget ditt rundt, og som til og med kan angripe før kampene har startet én gang per slag. Han kan kanskje ikke utstyres med andre våpen enn sine naturlige hoggtenner, men når de er som et kjettingsverd, kan du ikke klage.

