Umbrella Academy står overfor den endelige tidslinjen i august

Det er nesten på tide å se hvordan The Umbrella Academy vil ende. Den siste sesongen av serien er planlagt å komme i august på Netflix, og i den anledning har vi nå fått en kort teaser om hva disse siste episodene vil inneholde.

Gjengen vil stå overfor den endelige tidslinjen og forsøke å holde tilbake den store katastrofen en siste gang. Til tross for at de splittet opp og gikk hver sin vei på slutten av forrige sesong, ser det ut til at gjengen er tilbake og slår seg sammen igjen for et siste oppdrag der de må overvinne alle slags utfordringer, inkludert en bevæpnet julenisse.

Mens vi kan se frem til en lengre og mer detaljert trailer i forkant av premieren 8. august, finner du teasertraileren og plakaten nedenfor.