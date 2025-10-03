Umbreon og Espeon tar rampelyset i ny Pokémon-merch

HQ

Umbreon og Espeon. De to Gen-2 Eeveelutions som viste at vennskap virkelig er magi, ved å la oss utvikle vår Eevee til enten en kul Pokémon av mørk type eller en kraftig Pokémon av Psychic-type.

Disse to Eeveelutions får litt spesiell oppmerksomhet denne skumle sesongen, da de er midtpunktene i en ny serie med vesker, etuier og mer takket være Celestial Umbreon og Espeon TCG-settet.

Lekematter, kortstokkbokser, permer og mer har begge Eeveelutions med svart og lilla design. Veldig i tråd med den skumle sesongen, selv om ingen av de to Pokémonene er kjent for å være skumle. Ryggsekken er den dyreste varen på listen, og er tilgjengelig for £50 i Pokémon Centers nettbutikk. Det kan være lurt å handle raskt med disse varene hvis du tenker på å skaffe deg dem, men som med alt som er forbundet med Pokémon TCG, kan du være sikker på at scalpers vil ha sine roboter klare til å kjøpe lager.

