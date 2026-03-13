Unai Emery slår Aston Villas imponerende rekord med seier mot Lille i Europa League

HQ

Aston Villa slo Lille 1-0 på bortebane i Europa Leagues åttedelsfinaler, og ble dermed det eneste Premier League-laget av ni i europeiske turneringer som vant sin kamp denne uken, etter katastrofen i Champions League, 1-0-tapet for Nottingham Forest mot Midtjylland i Europa League og 0-0 for Crystal Palace i Conference League.

Seieren betyr også at Emery har blitt den raskeste manageren til å vinne 100 kamper med Aston Villa etter 181 kamper, med klubbens beste statistikk på 55,2 %. Bare to andre managere har klart å vinne over 100 kamper med Aston Villa, og alle er spanjoler som Emery: Pep Guardiola (137 seire) og Mikel Arteta (118 seire), men med dårligere forholdstall mellom seier og tap.

Unai Emery kom til Aston Villa i oktober 2022, og har forbedret laget kraftig, fra å kjempe om nedrykk til å spille i Europa, og står nå som klar favoritt til å vinne Europa League. Emery har allerede vunnet denne turneringen fire ganger: tre ganger på rad med Sevilla (i 2013-14, 2015 og 2016), og én gang med Villarreal i 2020-21-sesongen. Han nådde også finalen med Paris Saint-Germain.