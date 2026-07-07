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Unai Simón setter nye rekorder som verdensmesterskapets mest pålitelige målvakt gjennom tidene etter at Spania slo Portugal 1–0

Unai Simón har gått lengst tid i VM-historien uten å slippe inn et mål.

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Spania slo Portugal 1-0 i åttendedelsfinalen i VM, da Arsenal-spissen Mikel Merino scoret på overtid etter en pasning fra Ferran Torres – begge var innbyttere. Spania er nå i kvartfinalen i VM for første gang siden 2010, da de også slo Portugal 1–0 i åttendedelsfinalen og endte opp med å vinne turneringen, og de er fortsatt det eneste laget i VM som ikke har sluppet inn et mål.

Athletic Clubs målvakt Unai Simón satte ny VM-rekord i forrige ukes kamp mot Østerrike, og nå utvider han rekorden til seks VM-kamper uten å slippe inn mål, inkludert alle de fem kampene så langt i år (0–0 mot Kapp Verde, 4–0 mot Saudi-Arabia, 1–0 mot Uruguay, 3–0 mot Østerrike, 1–0 mot Portugal) samt 0–0 mot Marokko i 2022 (der Marokko kvalifiserte seg etter straffesparkkonkurranse). Ingen annen målvakt, og ingen annet lag, i VM-historien har holdt nullen i seks kamper på rad.

Men hvis vi teller minutter, har Simón nå gått 609 minutter på rad uten å slippe inn mål i VM. Tellingen starter med de siste 39 minuttene av gruppespillkampen mot Japan i 2022, og de 120 minuttene i 0–0-kampen mot Marokko i åttendedelsfinalen i 2022 (som ble avgjort på straffesparkkonkurranse, men disse teller ikke med i denne statistikken), pluss de siste 450 minuttene av de fem kampene som er spilt så langt.

På denne måten slår Simón den tidligere rekorden for lengst tid uten å slippe inn mål i VM, satt av Walter Zenga for Italia i 1990: 517 minutter, som ble brutt av et mål fra Argentina i semifinalen (som Italia tapte; Vest-Tyskland vant til slutt det året).

Spania møter neste gang Belgia fredag 10. juli kl. 21 CEST, 20 BST, som knuste USA 4–1.

Unai Simón setter nye rekorder som verdensmesterskapets mest pålitelige målvakt gjennom tidene etter at Spania slo Portugal 1–0
Orange Pictures / Shutterstock

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