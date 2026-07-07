Unai Simón setter nye rekorder som verdensmesterskapets mest pålitelige målvakt gjennom tidene etter at Spania slo Portugal 1–0

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Spania slo Portugal 1-0 i åttendedelsfinalen i VM, da Arsenal-spissen Mikel Merino scoret på overtid etter en pasning fra Ferran Torres – begge var innbyttere. Spania er nå i kvartfinalen i VM for første gang siden 2010, da de også slo Portugal 1–0 i åttendedelsfinalen og endte opp med å vinne turneringen, og de er fortsatt det eneste laget i VM som ikke har sluppet inn et mål.

Athletic Clubs målvakt Unai Simón satte ny VM-rekord i forrige ukes kamp mot Østerrike, og nå utvider han rekorden til seks VM-kamper uten å slippe inn mål, inkludert alle de fem kampene så langt i år (0–0 mot Kapp Verde, 4–0 mot Saudi-Arabia, 1–0 mot Uruguay, 3–0 mot Østerrike, 1–0 mot Portugal) samt 0–0 mot Marokko i 2022 (der Marokko kvalifiserte seg etter straffesparkkonkurranse). Ingen annen målvakt, og ingen annet lag, i VM-historien har holdt nullen i seks kamper på rad.

Men hvis vi teller minutter, har Simón nå gått 609 minutter på rad uten å slippe inn mål i VM. Tellingen starter med de siste 39 minuttene av gruppespillkampen mot Japan i 2022, og de 120 minuttene i 0–0-kampen mot Marokko i åttendedelsfinalen i 2022 (som ble avgjort på straffesparkkonkurranse, men disse teller ikke med i denne statistikken), pluss de siste 450 minuttene av de fem kampene som er spilt så langt.

På denne måten slår Simón den tidligere rekorden for lengst tid uten å slippe inn mål i VM, satt av Walter Zenga for Italia i 1990: 517 minutter, som ble brutt av et mål fra Argentina i semifinalen (som Italia tapte; Vest-Tyskland vant til slutt det året).

Spania møter neste gang Belgia fredag 10. juli kl. 21 CEST, 20 BST, som knuste USA 4–1.