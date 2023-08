Unawake: Et mørkt fantasy-ARPG som låner fra Diablo II og Skyrim

HQ

Gamescom 2023 er over, og med det tar vi med oss minnet om dusinvis av spill som har gitt næring til lidenskapen vår og formet fremtiden de neste månedene (og til og med årene). Selv om det er mange titler som du allerede kan merke av lanseringsdatoer eller -vinduer i kalenderen, er det andre med mer beskjedne team og utvikling som må gjøre det meste ut av det de har å vise frem. Og noen av dem fortjener virkelig å skryte med stolthet. Det gjelder for eksempel Unawake, en fantasy-tittel som kombinerer ARPG-sjangrene vi er vant til fra Diablo (spesielt Diablo II, som en av utviklerne fortalte oss under spillet), kombinert med den frenetiske actionen fra Doom og et kampsystem som vi syntes var veldig likt TES V: Skyrim.

Foreløpig vet vi ikke så mye om historien, bortsett fra at vi befinner oss midt i en krig mellom himmel og helvete som har fortært store deler av vår verden, og at vi må sette en stopper for den. Selv om vi snakker om to sider, er det faktisk flere "grå" fraksjoner på begge sider, noe som også kan skape et interessant eventyr, men vi venter til den fullstendige utgivelsen for å snakke om det. Den korte demoen vi så på Köln-messen, fokuserte på kampsystemet, og her finner vi allerede en interessant dybde og variasjon.

Det er 30 forskjellige våpen til rådighet, pluss 30 forskjellige rustninger, og hver av dem har unike bevegelser og evner, i tillegg til spor der man kan sette inn edelstener for å legge til power-ups, passive evner eller statusforbedringer. Ikke at det er en ren åpen verden, men det har store områder der utforskningen fører til edelstener som gir oppgraderinger av utstyr, nye evner og skatter, men det skjuler også noen av spillets tøffeste fiender som beskytter disse verdiene. Målet, i tråd med parallellene til Blizzard's demoniske serie, er å oppgradere karakteren vår så mye vi kan for å ta oss av de siste sjefene og fullføre historien.

Dette er en annonse:

Og mens vi er inne på fiender, byr denne kampen mellom himmel og helvete på sammenstøt mot bølger av fiender av 30 forskjellige typer (ja, det ser ut til at tallet 30 er et tilbakevendende tema i Unawake) og inndelt i 10 klasser. Vi får også et ganske velassortert system av magiske formler, både offensive og defensive, som genererer virkelig ødeleggende angrep (og er spesielt effektive mot bakhold eller grupper av fiender). Det er en god grunn til at jeg nevnte Skyrim tidligere, for selv om vi testet spillet med tastatur og mus, skriker Unawake etter å bli spilt med en konsollkontroller i hendene. Førstepersonsvisningen, magianimasjonen og våpenbevegelsene minner uunngåelig om Bethesdas tittel, men med en action-undertone som kan appellere til spenningssøkere.

Det er fortsatt et pågående arbeid, og det er mye å finpusse når det gjelder ytelse, men ved å bruke Unreal Engine 5 får vi noen svært skarpe (og demonblodige, selvfølgelig) scener å huske. Unawake ser veldig bra ut, og jeg håper at akkurat denne delen gjenspeiler hele spillopplevelsen, som vi er blitt fortalt vil ta rundt 12 timer for gjennomsnittsspilleren, og 15 timer for de som vil fullføre spillet.

Dette er en annonse:

Vi er selvsagt fortsatt håpefulle, men utviklingsteamet (tre personer, vel å merke) har vært i gang i to år nå og håper å kunne lansere spillet før det tredje året er omme. De håper å kunne lansere spillet i 2024, og plattformene PC, PS5 og Xbox Series er allerede bekreftet.