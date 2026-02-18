Gamereactor

nyheter

Unboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch ut

Du kan også sammenligne den med den originale enheten, bare for å se hvor utrolig lik den faktisk er den ekte vare fra 1995.

HQ

I går ble ti Virtual Boy-spill lansert for abonnementet Switch Online + Expansion Pack, som endelig gir folk muligheten til å prøve en av spillverdenens største fiaskoer gjennom tidene. Det er en fascinerende historie som du kan lese mer om i vår dyptpløyende artikkel om formatet som vi publiserte forleden.

Unboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch ut

Men ... du kan ikke spille Virtual Boy på en vanlig TV. Det er en 3D-enhet med innebygde skjermer, og titlene til den er svært avhengige av 3D-effekter. Derfor må du enten bestille en billig pappversjon av enheten eller en dyrere kopi av originalen. Den fungerer imidlertid også med Nintendo Labo: VR Kit, hvis du tilfeldigvis eier en slik.

Vi spiller for tiden gjennom de ti titlene som er utgitt for Switch Online + Expansion Pack for å anmelde Virtual Boy-tilbehøret, som vil bli publisert her på Gamereactor senere i dag (onsdag). I mellomtiden deler vi nå bilder av enheten, inkludert sammenligninger med den originale enheten for å vise hvor lik den faktisk er den virkelige tingen.

Unboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch ut
My Nintendo Store leverer alltid varene sine med en dekorert innside.
Unboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch utUnboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch ut
Slik ser emballasjen ut.
Unboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch ut
Stativet som trengs, er i bunnen av esken.
Unboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch utUnboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch ut
Slik ser Switch-versjonen ut, helt identisk med den originale enheten. Merk at vippebryteren og dreiehjulet på toppen er rent dekorative og ikke kan brukes.
Unboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch ut
Hvor lik er den originalenheten, spør du kanskje. Vel ... sammenlign på bildet over. Den øverste enheten er OG Virtual Boy fra 1995, og den nederste er Switch-enheten.
Unboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch ut
Til venstre: OG Virtual Boy / Til høyre: Switch-enheten.
Unboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch utUnboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch ut
OG Virtual Boy (til venstre) hadde en dedikert plass til en kontroller og en Playlink-kontakt. Disse er ren dekorasjon på Switch-enheten (til høyre).
Unboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch utUnboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch ut
Kassettsporet (til venstre) mangler åpenbart på Switch-enheten (til høyre).
Unboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch utUnboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch ut
Den øvre delen av enheten kan brettes opp som et bilpanser. Til venstre ser den ut uten en Switch 2 satt inn, og til høyre med Switch 2 på plass. Bare lukk lokket, så ser det akkurat ut som den ekte varen.
Unboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch utUnboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch ut
Til venstre med skjermen slått av, og til høyre klar til å spille.
Unboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch utUnboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch ut
Virtual Boy var notorisk ubehagelig å spille med over lengre tid, og det har dessverre ikke endret seg. Etter bare 15 minutter begynner du å kjenne det i nakken.


