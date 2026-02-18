Unboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch ut

HQ

I går ble ti Virtual Boy-spill lansert for abonnementet Switch Online + Expansion Pack, som endelig gir folk muligheten til å prøve en av spillverdenens største fiaskoer gjennom tidene. Det er en fascinerende historie som du kan lese mer om i vår dyptpløyende artikkel om formatet som vi publiserte forleden.

Men ... du kan ikke spille Virtual Boy på en vanlig TV. Det er en 3D-enhet med innebygde skjermer, og titlene til den er svært avhengige av 3D-effekter. Derfor må du enten bestille en billig pappversjon av enheten eller en dyrere kopi av originalen. Den fungerer imidlertid også med Nintendo Labo: VR Kit, hvis du tilfeldigvis eier en slik.

Vi spiller for tiden gjennom de ti titlene som er utgitt for Switch Online + Expansion Pack for å anmelde Virtual Boy-tilbehøret, som vil bli publisert her på Gamereactor senere i dag (onsdag). I mellomtiden deler vi nå bilder av enheten, inkludert sammenligninger med den originale enheten for å vise hvor lik den faktisk er den virkelige tingen.

My Nintendo Store leverer alltid varene sine med en dekorert innside.

Slik ser emballasjen ut.

Stativet som trengs, er i bunnen av esken.

Slik ser Switch-versjonen ut, helt identisk med den originale enheten. Merk at vippebryteren og dreiehjulet på toppen er rent dekorative og ikke kan brukes.

Hvor lik er den originalenheten, spør du kanskje. Vel ... sammenlign på bildet over. Den øverste enheten er OG Virtual Boy fra 1995, og den nederste er Switch-enheten.

Til venstre: OG Virtual Boy / Til høyre: Switch-enheten.

OG Virtual Boy (til venstre) hadde en dedikert plass til en kontroller og en Playlink-kontakt. Disse er ren dekorasjon på Switch-enheten (til høyre).

Kassettsporet (til venstre) mangler åpenbart på Switch-enheten (til høyre).

Den øvre delen av enheten kan brettes opp som et bilpanser. Til venstre ser den ut uten en Switch 2 satt inn, og til høyre med Switch 2 på plass. Bare lukk lokket, så ser det akkurat ut som den ekte varen.

Til venstre med skjermen slått av, og til høyre klar til å spille.