Unboxing og sammenligning: Slik ser Virtual Boy for Switch ut
Du kan også sammenligne den med den originale enheten, bare for å se hvor utrolig lik den faktisk er den ekte vare fra 1995.
I går ble ti Virtual Boy-spill lansert for abonnementet Switch Online + Expansion Pack, som endelig gir folk muligheten til å prøve en av spillverdenens største fiaskoer gjennom tidene. Det er en fascinerende historie som du kan lese mer om i vår dyptpløyende artikkel om formatet som vi publiserte forleden.
Men ... du kan ikke spille Virtual Boy på en vanlig TV. Det er en 3D-enhet med innebygde skjermer, og titlene til den er svært avhengige av 3D-effekter. Derfor må du enten bestille en billig pappversjon av enheten eller en dyrere kopi av originalen. Den fungerer imidlertid også med Nintendo Labo: VR Kit, hvis du tilfeldigvis eier en slik.
Vi spiller for tiden gjennom de ti titlene som er utgitt for Switch Online + Expansion Pack for å anmelde Virtual Boy-tilbehøret, som vil bli publisert her på Gamereactor senere i dag (onsdag). I mellomtiden deler vi nå bilder av enheten, inkludert sammenligninger med den originale enheten for å vise hvor lik den faktisk er den virkelige tingen.