Uncharted 2 er offisielt under utvikling

Tidligere i år rapporterte vi at Mark Wahlberg hadde blitt bedt om å la barten gro (Wahlberg spiller karakteren Sully) etter at studioet mottok manuset til oppfølgeren til filmen fra 2022 Uncharted. Med det virket det ganske klart at del to faktisk ville skje, men en bekreftelse er alltid hyggelig - og nå har vi fått nettopp det fra Sony Pictures Entertainment.

Filmen er under utvikling, og forhåpentligvis kan vi begynne å se frem til nyheter om rollebesetning og mer. I tillegg til Wahlberg er også Tom Holland klar for oppfølgeren.

Den første filmen fikk svært blandede kritikker, men kinogjengerne strømmet likevel til for å se den, og til slutt ble Uncharted den femte mest innbringende filmen noensinne basert på et videospill

Takk Variety