Uncharted 4: A Thief's End spilt av over 37 millioner

Forrige gang vi fikk offisielle tall fra Sony lå Uncharted 4: A Thief's End på andreplass over PlayStation 4 sine bestselgende spill, kun slått av Grand Theft Auto V. Antall solgte eksemplarer var da 15 million, men det viser seg at langt flere har kost seg med det fremragende spillet siden 2019.

Spillet fyller nemlig fem år i dag, og i den sammenheng avslører Naughty Dog at over 37 millioner spillere har prøvd Uncharted 4: A Thief's End. Dette er selvsagt ikke bare salgstall, for dette er inkludert nedlastninger fra da det var PlayStation Plus-spill i april 2020 og fortsatt er en del av PlayStation Plus Collection på PS5. Imponerende og gledelig er det uansett, så gratulerer til både kennelen og Sony.