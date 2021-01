Uncharted, Ghostbusters og James Bond utsatt igjen

Du ser på Annonser

Jeg begynte nesten å få troen på at Uncharted-filmen faktisk ville ha premiere den 16. juli da Sony Pictures annonserte at de var ferdige med innspillingen i oktober, men Covid-19 har selvsagt bare fortsatt med nærmest full styrke i starten av 2021 også. Dermed må Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas og flere bare fortsette å vente.

Deadline avslører nemlig at Uncharted-filmen nå har blitt utsatt fra årets 16. juli til 11. februar i 2022. Som om det ikke var nok må vi vente på Ghostbusters: Afterlife også, for i stedet for å få vite hvem man skal ringe til den 11. juli vil dette avsløres den 11. november.

Selv om James Bond tydeligvis ikke har tid til å dø i No Time to Die er MGM tydelige på at han ikke får leve i april heller. Etter noen dager med rykter er det nå bekreftet at 007 må vente den 8. oktober.

Nå er det bare å sitte og vente for å se hvor mange av disse som må utsettes atter en gang...Jeg hater Covid-19 og folk som ikke klarer å ta gode nok forholdsregler!