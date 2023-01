Uncharted- og The Last of Us-skaperne ønsker ikke å avsløre spill for tidlig

HQ

Spill som Cyberpunk 2077, Starfield, The Elder Scrolls VI og Beyond Good & Evil 2 har vist at det kan være veldig dumt å annonsere et prosjekt flere år i forveien. Kanskje er det i håp om å slippe spørsmål om åpenbare oppfølgere er på vei, gi markedsføringstoget ekstremt mye tid på sporet eller gjøre det lettere å søke etter flere utviklere, men det fører nesten alltid til ekstra press og overtid for utviklerne før det kommer en utsettelse eller to. Uncharted- og The Last of Us-skaperne har lenge vært kjent for både såkalt "crunch"-kultur og utsettelser, så det er godt å høre at filosofien har endret seg litt der.

I et intervju med Comicbook.com forteller Uncharted 4: A Thief's End- og The Last of Us: Part II-skaperen Neil Druckmann at Naughty Dog, som han er medleder av, virkelig fikk føle de negative konsekvensene av å annonsere de to spillene altfor tidlig. Vi måtte jo vente på begge de to mye lenger enn planlagt, noe de ikke ønsker skal skje igjen. Kanskje litt merkelig å si etter å ha offisielt avduket The Last of Us Multiplayer med et konseptbilde forrige sommer, men samtidig er det en forklaring på hvorfor vi ikke har hørt et pip om det andre hemmelige helt nye storspillet studioet lager i disse dager.

Grunnen til at de ønsker å unngå slikt fremover er at det ofte gjør arbeidet mer intenst og anstrengt slik at det går utover både helse og balansen mellom fritid og jobb. Ved å vente med avdukingen er det langt lettere å utsette ting internt, så ikke forvent å se The Last of Us Multiplayer og den nye IPen før de er relativt nærme lansering.