Uncharted, Street Fighter V, Life is Strange 3, Untitled Goose Game og flere blir med i PlayStation Plus

Sony bestemte seg for å avsløre noen av spillene som vil bli lagt til PlayStation Plus Extra-katalogen i State of Play forrige måned, og inkluderingen av Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Tchia, Immortals: Fenyx Rising, Rainbow Six: Extraction og Ghostwire Tokyo fikk utvalget til å virke ganske bra. Det viser seg at det er enda bedre enn det.

Den japanske konsollprodusenten har nå annonsert alle spillene som vil bli lagt til PlayStation Plus Extra 21. mars, og det er mange perler som kommer:

PS Plus Premium-medlemmer kan også se frem til denne klassiske trioen samme dag: