Uncharted-studioet lager en Horizon: Zero Dawn-film

Et halvt år har gått siden ryktene om at Netflix hadde kansellert TV-serien basert på Horizon: Zero Dawn begynte å gå. PlayStation har ikke sagt mye om det, men bekreftet det nærmest i natt.

Ikke ved å si det rett ut, men ved å kunngjøre at Columbia Pictures lager en film basert på Horizon: Zero Dawn under Sonys CES-pressekonferanse. Asad Qizilbash, sjefen for PlayStation Productions, sa at de er i de tidlige stadiene av utviklingen, noe som betyr at vi må vente en stund på å se det endelige produktet ... hvis det faktisk kommer til målstreken denne gangen.

En fascinerende ting med kunngjøringen er at dette vil være en adaptasjon av det første spillet, så filmen vil tilsynelatende fortelle Aloys opprinnelseshistorie akkurat slik vi kjenner den. Netflix' TV-serie var visst ment å fortelle en helt ny historie i universet, men det høres ut som om PlayStation Productions har bestemt seg for å gå for en langt "enklere løsning" med denne filmen.

