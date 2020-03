Uncharted-filmen og Ghostbusters: Afterlife utsettes

Akkurat da det endelig var tydelig at Uncharted-filmen faktisk blir en realitet bestemte altså en viss pandemi med samme navn som et drikke seg for å gjøre slik at vi får en velkjent overskrift.

Sony Pictures har nemlig sett seg nødt til å følge resten av gjengen i bransjen, og har annonsert utsettelsen av en rekke filmer. Blant annet har Ghostbusters: Afterlife blitt utsatt fra 10. juli i år til 5. mars 2021, mens Uncharted da flyttes fra 5. mars 2021 til 8. oktober samme år.

I tillegg skyves Morbius fra den 31. juli i år til den 19. mars neste år. Tom Hanks' Greyhound må kunne sies å ha den verste, om ikke mest interessante, utsettelsen siden Sony enkelt og greit utsetter den på ubestemt tid. Dermed er det bare Kevin Harts' Fatherhood som kommer på kino fra Sony i år siden den faktisk flyttes frem til 23. oktober i år fra 15. januar 2021. Film- og serie-året 2021 virker altså å bli helt fantastisk med mindre selskapene blir livredde for at mange storfilmer samtidig vil ødelegge og legger premier på is til ting roer seg. Tiden får vise.