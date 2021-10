Uncharted-skaperen lager Marvel-spill

På grunn av kansellerte Star Wars-spill og at Google bestemte seg for å stoppe sine egne Stadia-spill har vi i ikke fått et spill fra Uncharted-skaperen Amy Hennig etter at hun forlot Naughty Dog og hjalp til med Battlefield: Hardline i 2015. Nå virker det dog som om vi skal få se noe stort fra henne igjen.

Skydance New Media, som Hennig ble leder av i 2019, skriver nemlig i en pressemelding at de har inngått et samarbeid med Marvel for å lage et storspill av et velkjent tegneserieunivers. Vi får ikke vite hvilken franchise det er snakk om, men loves bare at det er snakk om et historiefokusert actioneventyr-spill i samme stil som Uncharted-spillene.

Hvilket Marvel-univers håper du det er snakk om?