Under 10 prosent av spillerne har fullført Crimson Desert sin historie

Folk fullfører sjelden spill i disse dager. Derfor var det så overraskende da vi tidligere i år rapporterte om at så mange spillere var i stand til å nå konklusjonen i Resident Evil Requiem. Det ser imidlertid ut til at trenden fortsetter for et annet stort spill i år, ettersom mindre enn 7% av spillerne har slått Crimson Desert's hovedhistorie siden lanseringen.

Dette tallet ble fanget opp av GamesRadar +, og ettersom utsalgsstedet regner med at det tar omtrent 200 timer å fullføre spillet fullt ut, kan en hovedhistorieløp ta bare 35 hvis du skynder deg gjennom det. Spillere ønsker imidlertid ikke å skynde seg i Pearl Abyss 'enorme åpne verden, så de går gjennom det i sitt eget tempo.

Bare 6,8 % av spillerne har fullført hovedhistorien, og mindre enn 25 % har kommet halvveis i kapittel 7. Spillet har vist seg å være en stor suksess, og har solgt mer enn 5 millioner eksemplarer. Likevel er det ikke mange som spiller Crimson Desert på grunn av historien. Den blir uten tvil sett på som den dårligste delen av spillet, men verdenen du kan fordype deg i, er innbydende nok til å motvirke en svak fortelling. Det er ikke så rart at folk ikke fullfører historien, når de kan ha det morsommere med å bare streife rundt i verden og se hvilke hemmeligheter som skjuler seg.