Under Armour i Stranger Things? Fans oppdager stor kostymefeil i sesong 5

Man skulle tro at dette ikke kunne skje, selv om det ikke er fullt så ille som Starbucks-kaffen i Game of Thrones. Men akkurat som i den dyre HBO-produksjonen, har fansen nå funnet feil med den kostbare siste sesongen av Stranger Things.

Det er en stor anakronisme fra kostymeavdelingen. I en scene der Holly kjemper for å bryte seg løs i Dimension X, er et Under Armour-trykk godt synlig på ermet hennes. Et merke som selvfølgelig ikke eksisterte i det hele tatt på 80-tallet, da serien finner sted.

På Reddit og andre fora er reaksjonene blandede. Noen ser det som litt av en sport å finne denne typen feil, som ofte bare de mest dedikerte faktisk oppdager. Andre synes det er ganske pinlig når produksjonen og teamet faktisk bommer på dette.

Feilen er selvfølgelig helt irrelevant for selve historien, men er et perfekt eksempel på hvordan moderne filmer og serier faktisk blir gjennomskuet helt inn i sømmene av seerne.