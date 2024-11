Under the Bed Games skisserer hva som er det neste etter Tales from Candleforth

HQ

På Gamelab Barcelona tok vi en prat med Chema Galante, produsent i Under the Bed Games. Tidligere i år ga studioet ut Tales from Candleforth, et kort og skummelt pusselspill som ble en suksess, og nå tenker det lille teamet allerede på hva de kan lage neste gang.

Da vi spurte hva Under the Bed Games hadde tenkt å gjøre videre, hadde Galante følgende å si om det nye spillet :

"Du er en jente, fjorten år gammel mer eller mindre, som jobber i et fyrtårn i en skjærgård, og du må administrere trafikken i skjærgården, men en asteroide slår ned i fyret ditt, og alt endres. Du befinner deg i en ny dimensjon, som en skrekk-kosmisk dimensjon, og alt du kjenner er annerledes nå. [Det er mange] reisende som hjelper deg på veien, men språket er annerledes, informasjonen du har om tingene du har i fyrtårnet ditt er annerledes, og måten du kommuniserer med menneskene på, har endret seg."

Det virker som om Under the Bed Games har ambisjoner om at denne tittelen skal være mer av et tenkespill, som trekker spillerne inn og får dem til å stille spørsmål ved mange ting om omgivelsene, andre karakterer og til og med seg selv. Sjekk ut flere detaljer om hva som er neste for Under the Bed Games i hele intervjuet nedenfor :