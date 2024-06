Under The Island har følelsen av et klassisk Zelda

I gårsdagens Guerrilla Collective Showcase så vi den første traileren for Under The Island, et 2D-actioneventyr som fremkaller nostalgi fra 90-tallets eventyrspill, spesielt The Legend of Zelda: A link to the Past og Link's Awakening. Det offisielle premisset lyder :

"Utforsk en sjarmerende 90-talls fantasiverden i dette 2D-actionrollespillet! Redd øya du bor på fra å synke, og bli en helt i prosessen. Møt monstre, løs gåter og slipp løs gleden ved å utforske og oppdage hemmeligheter. Under The Island feirer følelsen av selvstyrte, åpne eventyr, og fanger opp barndomsfølelsen av å håpe på å oppdage skjulte hemmeligheter og hjørner av verden mens du rotet rundt i hagen som barn."

Du kan sjekke ut traileren nedenfor, og du kan også legge til Under The Island på Steam-ønskelisten din her, selv om ingen utgivelsesdato er avslørt ennå.