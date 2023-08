HQ

Ingenting gjør så vondt i en fars hjerte som barn som blir skadet eller dør. Telltale's The Walking Dead grep tak i meg ved å treffe de emosjonelle strengene, og The Last of Us gjorde akkurat det samme. Sterke, minneverdige, bemerkelsesverdige spillopplevelser der karakterene sto i sentrum, der miljøet formet dem, og der jeg ble en viktig del av den gripende fortellingen.

Det nylig lanserte eventyret Under the Waves har som mål å gjøre det samme. Sam er en profesjonell dykker som jobber flere hundre meter under overflaten i den vakre Nordsjøen. Oppdraget hans dreier seg om problemløsning og utforskning, og Sams ensomhet er, i likhet med havet selv, en av spillets mest håndgripelige karakterer. Sams fire år gamle datter Pearl er død. Hennes død knuste selvfølgelig hjertet hans, og det er havets mørkeblå dyp, den ekkoaktige tomheten og roen der nede som fungerer som en metafor for lidelsen hans. Dypet representerer Sams sorg. Isolasjonen og savnet hans og Under the Waves gjør en god jobb med å formidle dette og bygge opp stemningen.

De daglige gjøremålene og utforskningen som Sam engasjerer seg i, blir en del av sorgprosessen hans, og det fremmede, enorme havet og dets usikkerhet blir en måte å prøve å håndtere det som ikke har blitt bearbeidet over overflaten. Regelmessige telefonsamtaler med kona Emma blottlegger hans emosjonelle spektrum mens han forsøker å berolige en ensom og plaget kone som ikke ønsker noe annet enn at han skal vende hjem til overflaten - igjen. Samtidig ringer også Sams sjef Tim ned til havbunnen med jevne mellomrom for å dele statusrapporter og tildele nye oppdrag. Den mer vokale delen av historiefortellingen i dette spillet fungerer veldig bra, men det er historien fortalt gjennom miljøene, musikken, atmosfæren og den ensomme stillheten der nede som betyr mest.

Det er ingen tvil om at utviklerne Parallel Studio har et helt spesielt forhold til havet, for Under the Waves kan på mange måter ses på som et kjærlighetsbrev til "det store blå". Sjelden har dybden vært så vakker og stemningsfull som i dette spillet, og sjelden har havet føltes så utrolig stort og foranderlig. Det er mye liv under overflaten, og Sams oppdragsstruktur er godt bygget opp, og det samme gjelder variasjonen i de ulike oppdragene. Du spiller fra et tredjepersonsperspektiv, og ved hjelp av en ubåt er det mange oppdrag som krever at du utforsker deler av havet med den. Store hvaler, bittesmå skilpadder, enorme fiskestimer og alt derimellom minner Sam om livets skjønnhet, og reisen hans under overflaten er ment å inspirere til håp. Når det er sagt, blir det ved flere anledninger så trist og mørkt at jeg måtte svelge klumpen som dannet seg i halsen.

Under the Waves er kort, men tett. Det tok meg omtrent fire timer å spille gjennom det, og selv om det kan virke som knapt lenger enn en film, var det akkurat passe lenge for meg. Det er ikke noe fyllstoff her, ingen repetisjon som forlenger spilletiden, og det ble aldri kjedelig eller frustrerende for meg. I stedet har Parallel Studio skapt en opplevelse som beroliger, griper tak i og etterlater inntrykk. Det er også en tone her som rimer med en slags miljøbevissthet, at vi må beskytte havene våre og alt som lever i dem, og også her lykkes utviklerne veldig godt med balansen. Budskapet er aldri påtatt eller påtvunget - bare subtilt og gjennomtenkt.

Designet er nydelig med en slags retro-futuristisk estetikk som jeg virkelig liker. Blandingen av minimalisme og stil er vellykket, og havdypet er vakkert på en måte jeg ikke hadde forventet. Etter å ha bodd på bunnen i det usedvanlig stemningsfulle Subnautica hadde jeg ikke trodd at dette spillet skulle overgå den undervannsopplevelsen når det gjelder skjønnhet, atmosfære og variasjon, men det har det, til tross for den beskjedne spilletiden på bare fire timer. Det eneste jeg har å utsette på spillet, er at Sams ansiktsanimasjoner i noen av nøkkelscenene (samtalene med Emma) ikke formidler så mye som en eneste følelse, noe som selvfølgelig er synd. Utviklerne burde ha brukt mye mer tid og kjøpt et ansiktssystem i stil med Senua eller The Last of Us: Part II for å virkelig sementere lidelsen hans i de superviktige øyeblikkene. Men man kan virkelig ikke få alt, og jeg vil, oppsummert, anbefale deg å spille dette. Fordi det er minneverdig, vakkert, beroligende og stemningsfullt.

