Undercoders: «For oss har Game Pass vært en svært positiv opplevelse

HQ

Meningene har til tider vært noe delte når det gjelder Game Pass og hvor fordelaktig det egentlig er for utviklere, utgivere og spillbransjen som helhet. Selv om det finnes en del kritikk, virker mange også svært fornøyde, og studioet bak « Denshattack!, Undercoders, tilhører tydeligvis den sistnevnte kategorien.

I et intervju med Automaton sier spillregissør David Jaumandreu at de virkelig har hatt glede av å samarbeide med Microsofts abonnementstjeneste, og forklarer:

«Helt fra starten presenterte vi spillet for Microsoft, og de likte det. Vi fortsatte diskusjonene i lang tid, helt til vi ble invitert til å bli en del av Game Pass. For et lite team som vårt er det selvfølgelig en veldig god mulighet, fordi det gjør at spillet blir synlig for mange mennesker. Mange får muligheten til å spille det, og hvis de liker det, kan de anbefale det til andre. Så for oss har det vært en veldig positiv opplevelse. Mange har spilt spillet takket være Game Pass, så vi er glade for at vi gjorde det.»

I det samme intervjuet forklarer Jaumandreu også at Game Pass gir økonomisk stabilitet, selv om det ikke er nok i seg selv. De må fortsatt selge mange spill, men ordningen bidrar til å lette presset:

«Ja, det gir deg litt pusterom, så å si, fordi det er et visst beløp som er garantert allerede før du kommer ut på markedet. Det reduserer risikoen du tar sammenlignet med å ikke ha en avtale, så det er selvfølgelig alltid en god ting. Men jeg vil ikke si at det fjerner presset. Du må fortsatt levere et veldig bra spill, og jeg tror ikke Microsoft ville gitt ut noe som ikke oppfyller standardene deres, selv om du allerede har inngått en avtale, så det presset har du fortsatt. Du må også fortsatt selge et visst antall eksemplarer for å tjene inn utviklingskostnadene osv. Men det fjerner noe av den økonomiske stressen, fordi når du lanserer, vet du at du får inn minst et visst beløp.»

Hvis du vil vite mer om « Denshattack!, som er litt inspirert av «Jet Set Radio», anbefaler vi at du leser anmeldelsen vår. Spillet er nå tilgjengelig for PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X – og det er inkludert i Game Pass.