Undercoders sier "Denshattack er et kjærlighetsbrev til Dreamcast-æraen"

Et av de mer uvanlige spillene som ble annonsert under Gamescom i august, var Denshattack, et noe Jet Set Radio-inspirert spill basert på triksing... med japanske tog. Hvis du synes det høres rart ut, har du helt rett.

Det fikk mye oppmerksomhet, og under BCN Game Fest fikk vår spanske redaktør David Caballero muligheten til å snakke med regissør David Jaumandreu. Vi benyttet anledningen til å spørre ham om inspirasjonen kom fra arkadespill fra slutten av 90-tallet og Dreamcast-titler som Crazy Taxi og nevnte Jet Set Radio, samt spill i stil med Tony Hawk-serien. Han svarte :

"100%. 100%. Vi har hentet mye inspirasjon fra ekstremsportspill som Tony Hawk, som det siste OlliOlli World. Men også denne arkadefølelsen som du får i spill, Segas arkadeklassikere, mye Jet Set Radio har vært en utrolig innflytelse både når det gjelder spill og stil, som visuell stil ... Hi-Fi Rush... Så ja, det er en blanding, et kjærlighetsbrev til Dreamcast-æraen når det gjelder det visuelle, når det gjelder gameplay, direkte til action-greier Ja, stor inspirasjon fra det."

Siden det er et så unikt konsept, ba vi ham også om å fortelle oss mer om spillopplevelsen. Hva kan du egentlig forvente av et spill som kombinerer tog og triksing? Jaumandreu forklarte :

"Så det er egentlig et triksbasert spill, men vi definerer spillet med to lag. Det første laget av spillet handler i bunn og grunn om å lese terrenget og komme seg gjennom til slutten. Så det handler om å opprettholde balansen, unngå å spore av og unngå hindringer."

Det betyr ikke at det bare handler om å kjøre fort, men tilsynelatende handler det om å gjøre det med stil:

"Og det handler ikke bare om å komme seg til mål, men også om å gjøre det på en stilig måte. Så å legge til triks, som å prøve å fullføre kombinasjonen gjennom hele scenen, som å maksimere poengene dine. Så det er mer eller mindre det gameplayet du vil finne ... å gå fra ett sted til et annet på kortest mulig tid, men også gjøre det med stil."

Denshattack kommer til PC, PlayStation og Xbox neste år, og vi krysser også fingrene for en Switch 2-utgivelse. Vi vet ikke nøyaktig når det kommer, men sjekk ut intervjuet nedenfor for mer informasjon.