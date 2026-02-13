Underskriftskampanje for å etterforske dommerne som tildelte Frankrike gullmedalje i vinter-OL når 15 000 underskrifter

HQ

Madison Chock og Evan Bates, det amerikanske paret som vant sølv i vinter-OL i isdans, sier at de har blandede følelser, og en viss skuffelse, etter å ha gått glipp av gullmedaljen med bare 1,43 poeng bak det franske paret Laurence Fournier Beaudry og Guillaume Cizeron.

"Jeg tror det var mange følelser som flommet gjennom oss i går. Jeg tror det var en viss skuffelse helt sikkert", sier Chock til People, og legger til at de følte at de gjorde en vinnende prestasjon. Og det viser seg at minst 15 000 mennesker mener det samme, ettersom et opprop med tittelen "Require the IOC and ISU to Investigate the Judges Awarding France the Gold" på Change.org har over 15 000 underskrifter siden onsdag.

"Det har oppstått spørsmål rundt dommen som tildelte Frankrikes utøvere, L. Fournier Beaudry og G. Cizeron, gullmedaljen i isdans. Det hevdes at poengberegningen manglet åpenhet, og at spesifikke bevegelser som burde ha blitt straffet, ble oversett", heter det i oppropet.

Det franske paret har vært kontroversielt utover de sportslige aspektene, fordi Cizeron nylig ble anklaget for å være "kontrollerende, krevende og kritisk" av sin tidligere ispartner, og Fournier Beaudry er gift med sin tidligere isdanspartner, som ble suspendert for seksuelle overgrep.

"Det er viktig at det iverksettes en uavhengig etterforskning av dommerprosessen i det aktuelle isdansarrangementet. Lekenes troverdighet står på spill, og med lærdommen fra "SkateGate" må vi forhindre at historien gjentar seg", heter det i oppropet.