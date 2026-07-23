Underskriftskampanje for å spille om VM-finalen mellom Spania og Argentina på grunn av en «korrupt dommer» har nådd 80 000 underskrifter

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Det har allerede gått flere dager siden Argentina tapte VM-finalen mot Spania, men noen fans er ikke klare til å legge det bak seg, og en underskriftskampanje på Change.org for å spille om finalen mellom Spania og Argentina har samlet over 80 000 underskrifter (nærmere bestemt 82 152 på tidspunktet for skrivingen, tre dager etter at den ble lansert).

Petisjonen ble startet av Gisela Sánchez, og hevder at dommeren var «korrupt», uten å peke på noe spesifikt, men sannsynligvis med henvisning til de to gule kortene som ble gitt til Enzo Fernández, noe som etterlot Argentina med ti spillere gjennom hele ekstraomgangen (uten å ta hensyn til at dommeren, Slavko Vinčić, begikk en klar feil da han underkjente et mål av Nico Williams på grunn av en potensiell foul mot en argentinsk spiller, mens normen under VAR burde være å la spillet gå ferdig og deretter sjekke på VAR om det var noen fouls i oppbyggingen – noe Argentina kjenner svært godt til , ettersom det ble brukt mot dem i kampen mot Egypt).

Sánchez dikter også opp sine egne begrunnelser: «Den nylige finalen mellom Argentina og Spania ble ødelagt av dommerens kontroversielle og korrupte opptreden, som ifølge videobevis ble bestukket for å påvirke utfallet av kampen».

«Flere videoer sirkulerer på sosiale medier som viser dommeravgjørelser som tydelig favoriserte det ene laget fremfor det andre, og dermed endret kampens naturlige forløp», legger underskriftskampanjen til, og sier at dette er «et spørsmål om rettferdighet for Argentina, men også for verdensfotballens fremtid».

Det bør bemerkes at det opprettes mange underskriftskampanjer på Change.org: det finnes dusinvis av underskriftskampanjer som ber om at finalen skal spilles om (de fleste når ikke engang 100 underskrifter). Etter semifinalen mellom Frankrike og Spania ble det lansert en lignende underskriftskampanje med over 80 000 underskrifter, der man klaget over en foul som skjedde før straffen. Omvendt fikk en underskriftskampanje for å diskvalifisere Argentina fra VM over 10 000 underskrifter etter semifinalen mot England...