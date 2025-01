Underskriftskampanjen for å hindre at Hogwarts Legacy 2 blir et live service-spill har over 13 000 underskrifter

Som du sikkert vet, har Warners spillsatsinger ikke akkurat rocket markedet de siste årene. De har satset alt på såkalte live serivce-titler, som ofte har floppet nådeløst, spesielt Suicide Squad: Kill the Justice League.

HQ

Dette mens selskapets mer tradisjonelle enspillertitler har blitt desto bedre mottatt både når det gjelder spillere og media, og det beste eksempelet på dette er Hogwarts Legacy. Man skulle tro at de ville fokusere mer på de lønnsomme bitene, men for snart et år siden ble det kunngjort at de har tenkt å øke investeringene i live-tjenester i stedet.

Warner har også sagt at de planlegger å knytte den kommende TV-serien sammen med Galtvort Legacy, noe som betyr at Hogwarts Legacy 2 (når den enn kommer ut) ser ut til å bli et ganske annerledes spill sammenlignet med forgjengeren. Men direktesendte elementer og TV-serie-koblinger er ikke det fansen ønsker, og derfor er det nå startet en underskriftskampanje for å stoppe dette.

De fleste underskriftskampanjer av denne typen fører ikke til noe som helst, men denne har allerede samlet over 13 000 navn fra fans av det første spillet som håper at Warner-ledelsen ikke har nerver til å rote til oppfølgeren, og lar Avalanche Software lage enspiller-eventyret de drømmer om.

Hva synes du selv, er live service-elementer med sesongkort og flere mikrotransaksjoner samt TV-serie-tilkoblinger noe du savnet i originalen?