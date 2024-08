Underskriftskampanjen Stop Destroying Videogames har startet

HQ

Er du lei av at store spillutgivere plutselig stenger servere og gjør det umulig å fortsette å spille favorittspillene dine? Da bør du skrive under på underskriftskampanjen Stop Destroying Videogames, som nå er åpen og klar for underskrift.

Tanken er at initiativet skal få EU til å vedta en lov om stenging av servere, noe som betyr at dyrt innkjøpte spill ikke lenger kan brukes som tiltenkt. Den nylige nedleggelsen av The Crew -serverne var dråpen som fikk begeret til å renne over for de ansvarlige for oppropet. Klikk her for å gå til underskriftskampanjen!

Slutt å ødelegge videospill:

"Målet med initiativet er å kreve at spillutgivere som selger eller lisensierer dataspill til forbrukere i EU (eller relaterte funksjoner og eiendeler som selges til disse dataspillene), skal etterlate dataspillene i funksjonell (spillbar) tilstand. Initiativet tar særlig sikte på å hindre spillutgivere i å fjernaktivere dataspill slik at de ikke lenger kan brukes uten at spillutgiveren er involvert. Initiativet handler ikke om å eie dataspillene, eller relaterte immaterielle rettigheter eller inntekter, og det handler heller ikke om at spillutgivere skal stille ressurser til rådighet for dataspill som har gått ut på dato, men som fortsatt er spillbare.

"Dataspill har blitt en milliardindustri, og det har utviklet seg en spesifikk forretningspraksis som ikke bare krenker forbrukernes grunnleggende rettigheter, men som også ødelegger selve mediet. Stadig flere spillutgivere selger dataspill som bare fungerer med en internettforbindelse eller "calling home". Dette er ikke et problem i seg selv, men spillutgiverne slår ofte av forbindelsen når spillstøtten stopper, ødelegger alle fungerende kopier av spillet og iverksetter omfattende tiltak for å hindre brukeren i å gjenopprette dataspillet på noen som helst måte.

"Forretningsmetoden avbryter forbrukerkjøp og gjør det umulig å gjenopprette dataspill. I tillegg til at forretningsmetoden fratar forbrukerne deres rettigheter, er dataspill i seg selv unike skapelser. I likhet med film eller musikk kan ikke ett spill uten videre erstatte et annet. Når dataspill ødelegges, går kreativiteten tapt for alle parter, og spillhistorien viskes ut på en måte som ikke er mulig i andre medier. Dagens lover og forbrukerorganisasjoner mangler verktøy for å beskytte forbrukerne mot denne forretningspraksisen. I de fleste andre bransjer har selskapene ingen mulighet til å ødelegge et produkt lenge etter at det er kjøpt. Når det kreves lisensavtaler bare for å kjøre spillet, omgås mange eksisterende forbrukerrettigheter. Denne forretningspraksisen undergraver eierskapsbegrepet fordi forbrukeren står tomhendt igjen etter å ha "kjøpt" et spill."