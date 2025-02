Undersøkelse avslører dårlig kvalitetssikring i spillbransjen - 77 % av utviklerne tester ikke nok

HQ

Mange av oss har lært på den harde måten at det ikke alltid er smartest å kaste seg ut i et spill rett ved lansering. I stedet er det ofte bedre å vente en uke eller to på de uunngåelige oppdateringene. Noen skrekkhistorier som er verdt å huske (eller glemme?) inkluderer Cyberpunk 2077, Fallout 76 og Assassin's Creed: Unity - tre katastrofale lanseringer som får deg til å lure på hvordan tilsynelatende åpenbare spillødeleggende bugs har klart å slippe ubemerket forbi kvalitetssikringen.

En ny studie har avslørt at problemet faktisk er større enn mange kanskje tror, og viser at bare 23 % av spillutviklerne gjennomfører tilstrekkelig kvalitetssikring. I undersøkelsen ble nesten 300 utviklere spurt, og 70,4 % innrømmet at de aldri hadde gitt ut et spill uten betydelige feil.

En viktig årsak til dette er selvfølgelig manglende investeringer i kvalitetssikring eller rett og slett ikke nok budsjett - spesielt ettersom moderne spill blir stadig mer komplekse. Faktisk oppga 50 % av respondentene at QA-budsjettene deres ikke dekker de faktiske behovene i prosjektene deres.

Mange selskaper vender seg nå mot AI-drevne løsninger for å løse dette problemet, og hele 94 % av de spurte i undersøkelsen tror at fremtidens kvalitetssikring vil være AI-basert. Det er imidlertid bare en relativt liten andel som for øyeblikket er villige eller klare til å integrere AI som en del av utviklingsprosessen.

Når opplevde du sist at et spill var feil ved lansering? Og hva mener du bør gjøres for å løse dette økende problemet?