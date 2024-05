Undersøkelse om tilfredshet blant spillutviklere avslører de største bekymringene

HQ

Den internasjonale spillutviklerforeningen IGDA har avslørt sine funn fra 2023. Et år fullt av oppsigelser og usikkerhet for mange spillskapere ga ikke et godt inntrykk av bransjen som helhet.

I IGDA-undersøkelsen kan vi se at de største problemene er ting som jobbsikkerhet, balanse mellom arbeid og fritid eller manglende balanse, og diskriminering. "Selv en fulltidsstilling med lønn er ikke en langsiktig, stabil ansettelse, og den er heller ikke uten ansettelsesrisiko", står det i undersøkelsen. "Ubegrenset og ubetalt overtid har ikke blitt verre ifølge DSS-dataene, men den har heller ikke blitt eliminert. Oppsigelser kommer ofte med en oppfordring om å gjøre mer med mindre, og teamene kan få økt arbeidsbelastning i månedene som kommer."

Undersøkelsen, som fokuserer på nordamerikanske utviklere, tar også opp bruken av frilansere, og hvordan de ofte har det dårligere enn fast ansatte, med nesten ingen fordeler og en brøkdel av lønnen. Mange rapporteres å tjene 15 000 dollar i året eller mindre.

Undersøkelsen avdekket også at det finnes mye diskriminering på arbeidsplassen. Den viste at de fleste spillutviklere i USA fortsatt var yngre, hvite menn uten ansvar for barn. Undersøkelsen viste også at mange spillutviklere rapporterte om psykiske lidelser.

Hva synes du om tilstanden i spillbransjen?