Undersøkelsen viser at det er mer sannsynlig at filmer har en hovedrolleinnehaver som heter Chris eller et snakkende dyr enn en hovedrolleinnehaver over 60 år

En ny undersøkelse utført av det britiske Centre for Ageing Better har avdekket ganske dystre opplysninger. Dataene viser at det er større sannsynlighet for at en hovedrolleinnehaver heter Chris enn at en hovedrolleinnehaver er 60 år eller eldre, og at det er fire ganger større sannsynlighet for at et snakkende dyr har hovedrollen i en film enn en kvinne over 60 år.

Informasjonen kommer samtidig som organisasjonen trapper opp innsatsen mot aldersdiskriminering i filmindustrien, og undersøkelsen underbygger organisasjonens oppfordring om å øke representasjonen av eldre kvinner i ledende roller i Hollywood.

Undersøkelsen hevder at når man ser på de 100 mest innbringende filmene i 2023, 2024 og 2025, var det bare fem som hadde en hovedrolleinnehaver som var 60 år eller eldre, mens seks hadde en "Chris". For å bygge videre på dette poenget har skuespiller Emma Thompson delt en uttalelse der hun etterlyser bedre representasjon av aldrende kvinner i film, og videre deler sin støtte til bevegelsen.

"Kvinner utgjør halvparten av befolkningen, og vi blir eldre. Så hvor er historiene om oss? Jo eldre vi blir, jo mer interessante er vi. Jeg vil se flere filmer som setter aldrende kvinner i sentrum, for vi er overbevisende, gjenkjennelige og burde vært i sentrum. Eldre kvinner trenger ikke tillatelse til å eksistere på lerretet. De finnes allerede i verden, kinoen trenger bare å henge med."

Hvis du er nysgjerrig på "Chris"-filmene og filmene med kvinnelige hovedroller over 60 år, kan du se dem nedenfor.

Filmene med en kvinnelig hovedrolleinnehaver over 60 år de siste tre årene er



Jennifer Saunders, Allelujah (2023)



Nia Vardalos, Mitt store fete greske bryllup (2023)



Diane Keaton, Bokklubben: The Next Chapter (2023)



Demi Moore, The Substance (2024)



Jamie Lee Curtis, Freakier Friday (2025)



Filmene med en Chris i hovedrollen de siste tre årene er