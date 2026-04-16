Når jeg og min kjære venninne ser skrekkfilmer - og vi har sett utallige sammen de siste ti årene - holder hun alltid en dyne over øynene når spenningen blir for stor, mens jeg alltid holder meg for ørene. Det ligger ingen dypere tanke bak, bortsett fra at instinktet mitt for lengst har skjønt at det føles som en smartere måte å punktere spenningsballongen på, som skrekkscener blåses opp til bristepunktet med.

Det er derfor forståelig at A24, i samarbeid med debutregissør Ian Tuason, har laget en skrekkfilm som setter lydbildet helt i høysetet. Undertone ble laget for bare 500 000 dollar, og det skyldes i stor grad at filmens grunnleggende mekanismer alle bruker lyd som et sentralt omdreiningspunkt, akkurat som Paranormal Activity.

Premisset er også skreddersydd for dette oppsettet. Evy, spilt av Nina Kiri, pleier sin døende mor, som tilsynelatende ikke har lenge igjen, men i sitt sterkt religiøse hjem føler hun seg ikke akkurat vel, og fordriver tiden med å spille inn og gjøre research til en podcast kalt "Undertone", som i ekte true crime-stil tar for seg uhyggelige lydfiler og spekulerer i om det finnes noe mer mellom himmel og jord. Stemningen blir straks mer intens når de mottar 10 mystiske lydfiler, som danner filmens ryggrad, ettersom filene i seg selv blir stadig mer bisarre og Evy begynner å oppleve merkelige hendelser i morens stille hjem.

Slik utfolder Undertone seg, og bortsett fra Evy selv og moren (spilt av Michèle Duque) er det ingen andre skuespillere som opptrer fysisk i denne filmen. Vi hører stemmen til hennes podcast-medvert Justin (spilt av Adam DiMarco) og de mystiske lydfilene, men Undertone er, akkurat som Paranormal Activity, bevisst intim, begrenset og strippet ned til det aller mest nødvendige. I motsetning til Paranormal Activity holder Tuason seg imidlertid ikke til found footage-sjangerens rammeverk, men er i stedet ganske glimrende filmet, med vakre, enkle panoreringer og et kamera som har en tendens til å dvele litt lenger, en stil som er så utbredt blant yngre skrekkregissører, fra Damian McCarthy til Jordan Peele.

Undertone Det er ingen tvil om at filmen er vakkert satt sammen, og den er til og med godt spilt, særlig av Kiri, som fungerer som et sterkt emosjonelt ankerfeste i en film som virkelig står og faller på hennes troverdighet. Selve lyddesignet er også velprodusert, basstungt og slagkraftig, og til sammen danner det et solid narrativt rammeverk som resten av filmen kan stole på.

Det må imidlertid sies at Undertone ikke er en film som åpner seg i konvensjonell forstand. Det er i det såkalte "negative rommet" - tomrommene, om man vil - at uhyggen og spenningen oppstår, og ikke på langt nær så mye i form av egentlige visuelle kulisser, heller ikke mot filmens avslutning, da den er trofast mot sin "lyd-først"-strategi og bare unntaksvis avviker fra den.

Man kan imidlertid også hevde at enkelte, mindre tilfredsstillende skrekkfilmer overeksponerer sine uhyggelige elementer for raskt og for ofte, og det er absolutt ikke tilfellet med Undertone. Sluttresultatet viser en regissør som har et godt grep om disse helt grunnleggende teknikkene, og selv om det er en suksess etter disse standardene, vil det være interessant å se Tuason ta i bruk litt flere ressurser for å konstruere scenarier med litt flere "bevegelige deler", for å si det slik.