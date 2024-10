HQ

Da jeg fikk forhåndsvise Undisputed i januar i fjor, ble jeg mektig imponert, for det jeg har savnet siden EA valgte å legge ned, eller i det minste sette Fight Night på pause for å fokusere på UFC, er et skikkelig boksespill. Det er en sport som gjør seg veldig godt som spill, men en sjanger som har gått i glemmeboken. Fight Night Champion ble utgitt for mer enn 13 år siden, og nå er Steel City Interactives Undisputed her, og jeg var mer enn spent på å endelig få spille det endelige produktet.

Så, ble det så bra som jeg håpet? Vel, både ja og nei. Det er et veldig bra boksespill, men det har sine problemer. Siden forhåndsvisningen for 21 måneder siden har det blitt gjort justeringer med oppdaterte slaganimasjoner og balanseendringer i fitness-systemet, og justeringer for å få den rette følelsen, bevegelsene og egenskapene til hver bokser, og ikke minst har det blitt hamret inn en karrieremodus.

Undisputed byr på boksegodbiter.

Men uansett, bortsett fra endringene i Early Access, hva er Undisputed? Dette er et rent og enkelt boksespill med fokus på å fange den ekte boksefølelsen. Det er ingen prangende animasjoner, overdrevne figurer eller en tåpelig historiemodus. Slagene har tyngde, og sjansen for å bli slått ut er bare noen få slag unna, uansett hvor dominerende du har vært. Jeg liker å være aggressiv i spill som dette, men Undisputed lar deg ikke bare stå og slå uten samvittighetskvaler. Bokserens utholdenhet synker for hvert slag, og jo lavere måleren er, desto langsommere blir slagene dine, helt til det til slutt kan se ut som om du prøver å slåss i et basseng fylt med sirup. Det er ikke bare dine egne slag som påvirkes, for beskyttelsen din blir dårligere og lettere for motstanderen å bryte gjennom, i tillegg til at bokseren blir så sliten at bevegelsene blir trege, slik at det blir vanskeligere å unnslippe hvis det skulle bli nødvendig.

Heldigvis trenger du ikke å trykke på noen knapper for å reise deg etter å ha blitt slått ned.

Boksesystemet styres for det meste via den høyre analoge spaken. Når du beveger deg mot venstre, får du en venstrekrok, når du skråner opp mot venstre, får du en venstrejabb, når du skråner ned, får du en uppercut, og så videre. Ved å holde nede LB/L1 rettes slagene i stedet mot kroppen, og alt dette kan også gjøres med de vanlige knappene (Y, X, B, A på Xbox) for å få en mer gammeldags følelse. Slag mot hodet gjør mer vondt, mens slag mot kroppen sliter ut motstanderen i lange kamper, og ifølge utviklerne selv finnes det over 60 forskjellige slag. De hevder også at de har den største lisensierte oppstillingen av boksere noensinne med over 70, der de blander gamle favoritter som Muhammad Ali og Rocky Marciano med nåværende boksere som Canelo Álvarez, Tyson Fury og kvinner som Claressa Shields og Cecilia Brækhus.

Alt ved selve boksingen er utmerket, og Undisputed er boksespillet jeg har ventet på. Men det er ikke bare solskinn og regnbuer. Det desidert største problemet er den dårlige animasjonen på treffene som skjer i selve kampen. Når du slår ned en motstander, spiller det ingen rolle hvor i ringen du gjør det, for i knockdown-sekvensen der dommeren teller, vil bokseren alltid befinne seg i midten av ringen. Et slag mot kjeven slik at motstanderen faller på ræva og flakser mot tauene? I neste sekund teller dommeren for en som ligger på magen i midten av ringen. Det ser også ut til å være bare tre eller fire forskjellige animasjoner når noen prøver å reise seg, og i mine første 15 knockout-seire prøvde motstanderen kanskje 13 ganger å reise seg på samme måte etter at dommeren hadde telt til ni og deretter kollapset da han nådde 10. Det samme gjelder i pausene mellom rundene. Den ene bokseren sitter og nikker til det treneren sier, mens den andre sitter og puster tungt, om og om igjen og om igjen. Det er altfor repeterende, noe som også kan sies om de undermålige kommentatorene. Jeg har hørt flere setninger mange ganger, og dessverre smitter dette også over på den ellers flotte karrieremodusen.

Karrieren er veldig dyp.

Etter hvert som du klatrer oppover på rankingen, er mange av bokserne på topplistene skapt av datamaskinen med oppdiktede navn. Dette ville ikke vært et problem, men det er ingen stemmestyrt dialog for disse genererte navnene, noe som betyr at når kommentatorene snakker, blir det veldig forvirrende å se hvem de refererer til. "Han har lengre rekkevidde" eller "han vant den runden overlegent" betyr ingenting for meg når jeg ikke vet om de refererer til meg eller motstanderen min. Heldigvis er det det eneste jeg har å klage på i spillets primærmodus.

Her skaper du din egen fighter ved hjelp av en kompleks karakterskaper, før du ansetter en trener, en manager og en cutman. Disse vil også følge deg under kampene, og er synlige i ditt ringhjørne. Jo høyere du klatrer på rangstigen, jo mer penger og jo bedre personale kan du ansette. For å tjene disse pengene kan du enten ta imot et tilbud fra manageren din (bedre managere tar en større prosentandel av inntektene dine, men gir deg større sjanse til å klatre på rankingen ved å arrangere bedre kamper) eller forhandle deg frem til en bedre avtale selv. Når du har valgt en motstander, er det på tide å velge et treningsstudio for treningsleiren, der de beste er dyrere, men gir bedre treningsbonuser. Hver uke frem mot kampen kan du velge å trene en spesifikk ting, for eksempel hopping for å forbedre hurtighet og utholdenhet, men det er viktig å balansere hva du gjør, for hvis du trener hver uke, vil bokseren din være utslitt på kampdagen. Det er mulig å hvile i en uke og få energien tilbake, men hvis du hviler for mye, vil du ikke være i best mulig fysisk form.

"Den største samlingen av boksere gjennom tidene", ifølge utviklerne.

Du kan også spille "Prize Fights", som er tre forskjellige kamper på tre forskjellige vanskelighetsgrader. Disse roteres hver uke, og avhengig av hvor godt du gjør det, får du poeng og havner på en toppliste sammen med andre som har fullført den samme kampen. Denne uken kan du spille som Sugar Ray Robinson mot mannen med samme kallenavn, Sugar Ray Leonard. Hvis du vil spille online i stedet, kan du spille enten rangerte eller urangerte kamper.

Undisputed er akkurat det boksespillet jeg har ventet på i over 13 år. Det ser fantastisk ut med realistiske skader og spiller godt takket være de utmerkede og komplekse kontrollene. Dessverre er det noen mindre problemer med repetisjon i animasjoner og kommentarer, men hvis du kan se forbi dette, ser jeg ingen grunn til ikke å støve av boksehanskene og slå noen (til og med verdens sterkeste mann Eddie Hall) i ansiktet. Flott innsats, Steel City Interactive.