Undisputed avslører ny trailer før full utgivelse

UndisputedDet autentiske boksespillet fra Steel City Interactive har vært i Early Access siden januar 2023. I godt over et år har spillere gitt tilbakemeldinger på boksespillet, og det har vokst til et punkt der det er klart for full lansering.

Den 11. oktober (altså på fredag) lanseresUndisputed for fullt på Xbox Series X/S, PlayStation 5 og PC. Spillet inneholder virkelige boksere, både menn og kvinner, fra sportens historie og moderne tid.

Det er også lagt stor vekt på detaljer. Hvis du er en som elsker å fordype deg i sportsvideospillene du spiller, kan det være verdt å sjekke traileren nedenfor for å se om Undisputed er noe for deg.