Undisputed: En ny utfordrer entrer ringen?

Det er ikke så ofte vi ser en ny utfordrer i sportsspillverdenen som ikke har EA Sports -logoen knyttet til seg, men det er nettopp det vi får med Steel City Interactive's Undisputed. Denne tittelen er et boksespill som samler sportens største navn og setter dem opp mot hverandre i en opplevelse som tar sikte på å representere alle deler av bokseverdenen, inkludert trening og presseopptredener. Det er et annerledes og friskt syn på et sportsspill, og det viste stort potensial da utvikleren ga meg et lite innblikk i spillet under Gamescom 2023.

HQ

Undisputed Spillet inneholder fortsatt mange av de velkjente troper vi finner i sportsspill. Du skaper fortsatt en karakter fra en bred avatarpakke som også definerer vektklassen du skal konkurrere i, og herfra kan du delta i en karrieremodus der målet er å bli Undisputed verdensmester. Legg til raske kamper og velkjente moduser, og på overflaten ligner Undisputed mye på EA Sports UFC. Men det er i detaljene at dette spillet ønsker å skille seg ut fra konkurrentene.

På veien mot å bli verdensmester må du trene, lære og møte mindre dyktige boksere, slik at du kan øke verdensrankingen din og ha en sjanse til å få kamper mot de beste av de beste. Ettersom Undisputed ser ut til å blande epoker, vil ikke verdensrankingen se ut som den gjør i dag. Når du starter karrieren din, kan Tyson Fury være gullstandarden, men du kan også starte din reise akkurat når en ung Muhammad Ali gjør sitt inntog på scenen, noe som betyr at du må konkurrere og bevise hva du er god for, samtidig som sportens legender gjør det samme. Når det gjelder hvordan rangeringen fungerer, vil hver seier og hvert tap føre til at du klatrer eller synker i gradene, avhengig av motstanderens rangering og kampprestasjonene dine. Så hvis du klarer å slå en motstander som er betydelig høyere rangert, vil du stige på rankingen, men hvis det motsatte skjer, vil du falle.

I motsetning til vanlig boksing, der en bokser kanskje har en kamp hver 4.-6. måned, betyr den virtuelle naturen i Undisputed at du bare kan fortsette å kjempe og kjempe uten å bekymre deg for konsekvensene. Dette valget betyr imidlertid ikke at bokseren din slipper skader og lignende, for du kan fortsatt få problemer hvis du for eksempel gjennomfører treningsøktene på en ineffektiv måte. Skader vil også påvirke bokseevnen din, ettersom en skadet brystmuskel kan føre til svakere slag, mens en forstuet ankel vil redusere bevegelsesfriheten din.

Dette er en annonse:

For å hjelpe deg med å bli bedre til å slåss kan du benytte deg av ulike trenere og personell. Det kan være en manager som vil gi deg mer publisitet, en agent som forhandler kontrakter, og en trener som hjelper deg med å forbedre bokserens kjerneegenskaper, som slagkraft, restitusjon eller utholdenhet. Disse er, i likhet med mange av bokserne i spillet, virkelige personer fra bokseverdenen, og avhengig av hvor mye penger du er villig til å bruke, kan du velge en person av høy kvalitet. En dyrere agent vil skaffe deg større kontrakter på bekostning av en større andel for dem, en bedre manager vil gi deg massevis av publisitet, og en bedre trener vil gjøre deg bedre til å bokse. Haken er at du må lytte til disse menneskene hvis du vil at de skal bli værende, for hvis du ignorerer trenerens tilbakemeldinger, som kommer i form av karakterer og analyserapporter der de analyserer alle aspekter av treningen og kampene dine, vil de slutte.

Når det gjelder selve kampene, kan jeg ikke uttale meg om hvordan det føles å spille, men jeg opplevde det som ganske komplekst og dypt. Dette er ikke et Mortal Kombat - eller Tekken 2D-system, det ligner mer på et UFC-spill der du kan kontrollere bokserens bevegelser, fortelle dem hvilke slag de skal slå og hvor de skal slå dem, og unnvike eller blokkere for å unngå eller dempe innkommende angrep, alt i sanntid. Det er et system som ser ut til å gi spilleren stor handlefrihet og kontroll.

Dette er en annonse:

Ut fra det jeg fikk se og lære om under oppholdet i Tyskland, var det tydelig at Undisputed er i ferd med å bli en ganske ny vri på et sportsspill. De analytiske systemene og de omfattende tilpasningsmulighetene gir spilleren mye kontroll, og kampene virker spennende. Med så mange kjente boksere, nåværende og legendariske, knyttet til dette prosjektet, inkludert Fury, Usyk, Ali, Leonard, Joshua med flere, er det et stort potensial for denne sportstittelen.